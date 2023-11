Ο τραυματισμός του Τζουντ Μπέλινγχκαμ στον ώμο δεν τον άφησε τελικά να δώσει το «παρών» στα προκριματικά του Euro με την Αγγλία, καθώς ο 20χρονος θα επιστρέψει στη Μαδρίτη για να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Χωρίς τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ θα παραταχθεί η Αγγλία στα δύο παιχνίδια με Μάλτα (17/11, 21:45) και Βόρεια Μακεδονία (20/11, 21:45) στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2024.

Ο Άγγλος χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στον ώμο και έτσι το ιατρικό επιτελείο των «τριών λιονταριών», σε συνεννόηση με το αντίστοιχο της Βασίλισσας, αποφάσισαν ότι ο 20χρονος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, στα ούτως ή άλλως αδιάφορα παιχνίδια της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Ο Μπέλινγκχαμ που διανύει μια εκπληκτική σεζόν με τη Ρεάλ, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι θα επιστρέψει στη Μαδρίτη μέσα στις επόμενες ώρες και θα συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του, με στόχο να είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

«Ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα από την εθνική του ομάδα για να δουλέψει εδώ. Δεν ήταν διαθέσιμος να παίξει», δήλωσε μετά τον τελευταίο αγώνα με τη Βαλένθια ο Κάρλο Αντσελότι.

An update from St. George's Park, as @BellinghamJude and @levi_colwill return to their clubs to continue their rehabilitation.



Recover well, lads 👊