Ορίστηκε το Κόσοβο - Ισραήλ, πρόβλημα με τις κλήσεις των ποδοσφαιριστών

Η UEFA γνωστοποίησε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Κόσοβο - Ισραήλ, ωστόσο η αναμέτρηση θα γίνει σε περίοδο πρωταθλήμάτων κάτι που θα προκαλέσει προβλήματα με τις κλήσεις των ποδοσφαιριστών.

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης Κόσοβο - Ισραήλ γνωστοποίησε η UEFA, μετά την αναβολή της λόγω των όσων συμβαίνουν στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες.

Όπως ανακοίνωση η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή, 12 Νοεμβρίου στην Πρίστινα. Μια ημερομηνία που ωστόσο θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τις κλήσεις των ποδοσφαιριστών, καθώς ο αγώνας θα γίνει σε περίοδο πρωταθλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι προπονητές των δύο ομάδων θα έχουν περιορισμούς με τις κλήσεις τους, καθώς οι σύλλογοι των δύο χωρών είναι υποχρεωμένοι να δώσουν τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή στις εθνικές τους ομάδες. Αντιθέτως, οι ξένοι σύλλογοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δώσουν το «οκ» στους ποδοσφαιριστές τους, κάτι που θα προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες.

Three Israel national team matches have been rescheduled due to the security situation in the region.



One #EURO2024 qualifier and two #UWNL matches are affected, and will take place outside of the November international windows.



Full details: ⬇️