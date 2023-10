Ισραήλ και Παλαιστίνη είναι σε πόλεμο και σε τέτοιες καταστάσεις ο αθλητισμός έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ετσι, η UEFA ανέβαλε το ματς Κόσοβο-Ισραήλ για τα προκριματικά του Euro.

Ο πόλεμος που μαίνεται στο Ισραήλ δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αθλητική δραστηριότητα. Το ματς της εθνικής ομάδας με το Κόσοβο που ήταν προγραμματισμένο για τις 15 Οκτωβρίου αναβάλλεται, σύμφωνα με την ανακοίνωσε της UEFA!

Η Ομοσπονδία μάλιστα ενημερώνει ότι θα κάνει γνωστό το πότε θα διεξαχθεί το ματς τις επόμενες μέρες.

The #EURO2024 qualifying match between Kosovo and Israel scheduled for 15 October has been postponed. A new date for the fixture will be announced in due course.

Από το Κόσοβο τονίζουν στην ανακοίνωσή τους: «Η UEFA ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αγώνας των Προκριματικών για το Euro 2024 μεταξύ του Κοσσόβου και του Ισραήλ που ήταν προγραμματισμένος για τις 15 Οκτωβρίου αναβλήθηκε, καθώς οι ισραηλινές αρχές δεν επιτρέπουν επί του παρόντος στην εθνική τους ομάδα να ταξιδέψει στο εξωτερικό».

