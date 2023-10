Μετά από καθυστέρηση περίπου δυο ωρών, οι Σουηδοί αποχώρησαν από το γήπεδο της αναμέτρησης κόντρα στο Βέλγιο, με τη βοήθεια της Αστυνομίας.

Η κατάσταση μέχρι και τώρα παραμένει κρίσιμη στις Βρυξέλλες, καθώς ο δολοφόνος των δυο οπαδών της εθνικής Σουηδίας κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος, ενώ αναζητείται από τις αρχές. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κόσμος του Βελγίου χειροκρότησε και στάθηκε στο πλευρό των Σουηδών, σε μια αξιέπαινη πράξη από μεριάς του.

Οι εικόνες στις εξέδρες ήταν δραματικές, με τον φόβο, τη στεναχώρια και τον προβληματισμό να κυριεύουν τα πρόσωπα των Σουηδών.

JUST IN: The stadium has been locked down, and that Swedish media is being evacuated. fans have to remain seated until security services greenlight departure. A gunman has killed two persons wearing Sweden's NT shirts. Gunman still at large,#football #InternationalFriendly pic.twitter.com/eH9Akflfo2