Η «φουριόζα» Αλβανία που φουλάρει για Γερμανία και η Τουρκία που... φεύγει από το ελληνικό μονοπάτι

Με τις βαλίτσες στο χέρι και έτοιμοι για Γερμανία είναι οι Αλβανοί και οι Τούρκοι. Τα «όπλα» του Σιλβίνιο που τα βάζουν από παντού και η ομάδα του Μοντέλα που... φεύγει από τον δρόμο της Ελλάδας.

Λίγοι ήταν αυτοί που την ημέρα της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2024, περίμεναν την Αλβανία να καταφέρει να φτάσει στην εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για τα γήπεδα της Γερμανίας. Κι όμως, οι γείτονες, βρίσκονται πλέον με το ένα πόδι στο ερχόμενο Euro, καθώς έχουν τις βαλίτσες ήδη στα χέρια τους και εφόσον δεν γίνει κάποιο θαύμα θα βρίσκονται το επόμενο καλοκαίρι στη Γερμανία για να ζήσουν το δικό τους όνειρο.

Η ομάδα του Σιλβίνιο τα κατάφερε και κόντρα στους Τσέχους. Για την ακρίβεια, δεν τα κατάφερε απλώς, αλλά έκανε και επίδειξη δύναμης θα μπορούσε να πεις κανείς, απέναντι σε μια Τσεχία που παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, βλέποντας τους Αλβανούς να τους τιμωρούν.

Οι «κεραυνοί» κάνουν τη διαφορά για την Αλβανία

Μια ομάδα που βασίζεται στην άμυνα της, τη δύναμη της, τα τρεξίματα της και τις... κανονιές της. Όπως σε σχεδόν όλα της τα παιχνίδια, η Αλβανία έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα χάρη σε γκολάρα. Ο συνήθης ύποπτος, Γιασίρ Ασάνι, ήταν και πάλι εκεί για να κάνει τη διαφορά για την ομάδα των Βαλκανίων, «πυροβολώντας» ξανά με το φοβερό του αριστερό πόδι.

🇦🇱 Jasir Asani with yet another golazo 🤤



👀 Possible Goal of the Round contender?#EQGOTT || @AlipayPlus pic.twitter.com/41wuhJQJ4f — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 12, 2023

Ένα ακόμα τρομερό γκολ από τον 28χρονο εξτρέμ που αγωνίζεται στα γήπεδα της Νότιας Κορέας. Πρώτος σκόρερ σε αυτά τα προκριματικά για τους Αλβανούς, που σχεδόν σε κάθε τους παιχνίδι, έχουν και μια γκολάρα για τον αντίπαλο, καθώς πέρα από τον Ασάνι που όλα του τα γκολ τα έχει πετύχει με σουτ έξω από την περιοχή, παρόμοια «τεμάχια» έχουν πετύχει και οι Μπαϊράμι και Ασλάνι.

Take a look at this hotel room view of the goal Asani scored for Albania against Poland. 😍 pic.twitter.com/gNeQwQji5n — CentreGoals. (@centregoals) September 15, 2023

🇦🇱 Nedim Bajrami scores an absolute SCREAMER for Albania 🇦🇱



That flew off his boot. Unbelievable stuff in Prague.



Watch #EURO2024 qualifiers on #OptusSport. pic.twitter.com/XJYHzeJsvI September 7, 2023

🇦🇱 Kristjan Asllani's brilliant strike is your Goal of the Round ☄️#EQGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/lyECJ2bp6B — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2023

Αυτή τη στιγμή η Αλβανία είναι σχεδόν... σίγουρη για τη Γερμανία. Μόνο εάν αυτοκτονήσει δεν θα βρεθεί στο ερχόμενο Euro, καθώς χρειάζεται έναν βαθμό στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια απέναντι σε Μολδαβία (17/11) και Νησιά Φερόε (20/11) για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία της στα γήπεδα της Γερμανίας και να βρεθεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Euro.

Η Τουρκία που... εξαφανίζεται από τον δρόμο της Ελλάδας

Με το ένα πόδι στη Γερμανία βρίσκεται και η Τουρκία από το βράδυ της Πέμπτης. Στο ντεμπούτο του Βιντσέντσο Μοντέλα, οι Τούρκοι κατάφεραν να πάρουν το μεγαλύτερο τους διπλό σε αυτά τα προκριματικά, καθώς «άλωσαν» το Όσιγεκ στο ντέρμπι του ομίλου, επικράτησαν με 1-0 της Κροατίας και μόνο με θαύμα δεν θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Οι Τούρκοι... φλέρταραν μόνοι τους με την «αυτοκτονία», καθώς κατάφεραν να γίνουν «άνω-κάτω» με την απόλυση του τού Στέφαν Κουντζ, ο οποίος μετά τη φιλική ήττα από την Ιαπωνία, σχολίασε επικριτικά τους ποδοσφαιριστές του, με αποτέλεσμα να βλέπει την πόρτα της εξόδου.

Ο Μοντέλα κλήθηκε να αναλάβει τη θέση και να οδηγήσει την Τουρκία στο Euro, με τον Ιταλό να βάζει τις βάσεις πρόκρισης με το... καλησπέρα, καθώς στο ντεμπούτο του, η Τουρκία πήρε το μεγάλο «τρίποντο» κόντρα στους Κροάτες.

Μια εξέλιξη που φυσικά βολεύει και την Ελλάδα, καθώς η εθνική μας ομάδα δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει την Τουρκία στα play-offs του Nations League, στα οποία θα αγωνιστεί αν μείνει εκτός από Γαλλία και Ολλανδία.

Τη δεδομένη στιγμή, οι Τούρκοι «πατάνε» στην κορυφή του ομίλου με 13 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη δεύτερη Κροατία (έχει ένα ματς λιγότερο) και έξι παραπάνω από Αρμενία και Ουαλία, έχοντας ακόμα δύο παιχνίδια κόντρα σε Λετονία (15/11) και Ουαλία (21/11) για την ολοκλήρωση των προκριματικών. Τι σημαίνει αυτό; Μόνο με μια «τρελή»... αυτοκτονία δεν θα καταφέρει η Τουρκία να βρεθεί στα γήπεδα της Γερμανίας στο ερχόμενο Μουντιάλ.