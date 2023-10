Ο Σάμι Σμόντικς της Μπλάκμπερν δεν υπολογίζεται στην Ιρλανδία για το αυριανό παιχνίδι της με την Εθνική Ελλάδος στο Δουβλίνο.

Πρόβλημα και μάλιστα σημαντικό προέκυψε για την Ιρλανδία ενόψει της αυριανής της (13/10) αναμέτρησης με την Ελλάδα στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του επόμενου EURO.

Ο Σάμι Σμόντικς τέθηκε νοκ άουτ λόγω ενός προσωπικού προβλήματος που τον ταλαιπωρεί – αποχώρησε ήδη από την αποστολή του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος – και αυτόματα οι γηπεδούχοι δεν θα υπολογίζουν στον πρώτο σκόρερ της Championship.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός της Μπλάκμπερν, παίζει κυρίως πίσω από τον κλασικό φορ, μετρά ως τώρα στη σεζόν επτά προσωπικά τέρματα σε 11 συμμετοχές του στη δεύτερη αγγλική κατηγορία, όπου και είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της.

📰 @SamSzmodics has withdrawn from the Republic of Ireland squad due to personal reasons.



Sammie received a late call-up to Stephen Kenny's squad, however yesterday he returned to England to be with his family and will now join up with his #Rovers team-mates for training.



🔵⚪