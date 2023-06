Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 200 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας, Ρονάλντο, έφτασε τις 200 συμμετοχές στην αναμέτρηση κόντρα στην Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro και βραβεύτηκε λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

Σε μια μικρή τελετή στον αγωνιστικό χώρο, ο Ρονάλντο έλαβε μια φανέλα της εθνικής ομάδας με το «200» στην πλάτη κι άλλη μια ακριβώς όπως αυτή που φόρεσε στο ντεμπούτο του, το 2023 με το «17». Επιπλέον έλαβε μια πλακέτα με το ρεκόρ Γκίνες καταχειροκροτούμενος από όλους τους οπαδούς που ήταν παρόντες στο γήπεδο.



Cristiano Ronaldo is awarded the Guinness World Record for the most international caps by a men's player (200) 👏 pic.twitter.com/nh4581ECCU