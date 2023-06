Επίσημα νέος προπονητής της εθνικής Ουκρανίας ο Ρεμπρόφ

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ έγινε επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής Ουκρανίας μπαίνοντας έτσι τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν στους υποψηφίους του Ολυμπιακού για τον πάγκο του.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, που είχε γραφτεί πρόσφατα το όνομά του και για τον πάγκο του Ολυμπιακού, κατέληξε, όπως φαινόταν από τα διάφορα ρεπορτάζ, στον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας.

Το συμβόλαιό του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της πατρίδας του θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Στο σταφ του θα βρίσκονται οι Βιθέντε Γκόμεθ, Αλμπέρτο Μπος, Ουνάι Μελγκόσα, Γκλίμπ Πλάτοφ και Ρουστάμ Κχουντζχάμοφ.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ έμεινε ελεύθερος από την Αλ Αΐν πριν λίγες μέρες, αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή στην εθνική Ουκρανίας για περίπου ένα χρόνο (2010-2011) ενώ έχει περάσει ακόμη από τις Φερεντσβάρος, Αλ-Αχλί και Ντινάμο Κιέβου.

Serhiy Rebrov is new head coach of the National Team of Ukraine pic.twitter.com/iWQhvK4B9k