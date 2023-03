Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Ολλανδία στο ντέρμπι του ομίλου της Ελλάδας για τα προκριματικά (κόντρα στη Γαλλία, 24/3, 21:45), καθώς πέντε παίκτες των Οράνιε ταλαιπωρούνται από ίωση.

Ελλιπής... από το πουθενά αναμένεται να εμφανιστεί στη Γαλλία η εθνική Ολλανδίας, μετά την ίωση που ξέσπασε στο αντιπροσωπευτικό της συγκρότημα.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης (23/3) έγινε γνωστό πως οι Ματάις Ντε Λιχτ, Κόντι Χάκπο, Σβεν Μπότμαν, Τζόι Φέερμαν και Μπαρτ Φερμπρούγκεν κόλλησαν τον ιό και αποχώρησαν από την αποστολή των Οράνιες, δίχως να είναι γνωστό αν θα επιστρέψουν μέχρι το δεύτερο παιχνίδι τους στο τρέχον παράθυρο.

Το σίγουρο είναι ότι θα χάσουν την πρεμιέρα των προκριματικών του Euro, το ντέρμπι του ομίλου της Ελλάδας απέναντι στους Μπλε του Κιλιάν Μπαπέ (24/3, 21:45), το οποίο θα είναι και το πρώτο ματς μετά την επιστροφή του Ρόναλντ Κούμαν στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας.

Ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα κάλεσε τρεις αντικαταστάτες, τους Ράιαν Χράφενμπερχ (Μπάγερν Μονάχουι), Κίελ Σχέρπεν (Φίτεσε) και Στέφαν Ντε Φράι (Ίντερ).

