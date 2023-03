Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ και ο Στίβεν Μπέργκβαϊν θα χάσουν τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας κόντρα σε Γαλλία και Γιβραλτάρ, για τον 2ο όμιλο των προκριματικών του Euro, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα.

Δυο απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών καλείται να διαχειριστεί ο Ρόναλντ Κούμαν στα πρώτα του επίσημα παιχνίδια της δεύτερης θητείας του στον πάγκο της Ολλανδίας. Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ τραυματίστηκε στον αριστερό προσαγωγό στο Clasico της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έμεινε εκτός αποστολής, ενώ είχε κληθεί, όπως και ο Στίβεν Μπέργκβαϊν, o οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ντέρμπι του Άγιαξ με τη Φέγενορντ.

Αμφότεροι θα χάσουν τα παιχνίδια με Γαλλία (24/3) και Γιβραλτάρ (27/3) για τον 2ο όμιλο των προκριματικών του Euro, στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Ο Ρόναλντ Κούμαν αντικατέστησε τους δυο τραυματίες με τους Ντόνιελ Μάλεν (Ντόρτμουντ) και Τζόι Φίρμαν (Αϊντχόφεν).

🚨 Frenkie de Jong & Steven Bergwijn will not join Oranje's training camp in Zeist due to injuries. They will be replaced by Donyell Malen (Borussia Dortmund) & Joey Veerman (PSV).



Take care, Frenkie & Steven! 🍀🧡#NothingLikeOranje #FRANED #NEDGIB pic.twitter.com/El7MQE4w7h