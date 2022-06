Οι Πορτογάλοι έφεραν την ελληνική U21 «αγκαλιά» με τη 2η θέση (vid)

Οι Ιβηρες επικράτησαν της Λευκορωσίας και πλέον η «γαλανόλευκη» μόνο με θαύμα δεν θα είναι τουλάχιστον στα play offs του EURO U21.

Με σκορ 5-1 επικράτησε σήμερα (4/6) η U21 της Πορτογαλίας της αντίστοιχης της Λευκορωσίας, σε παιχνίδι που έγινε στην Αρμενία για τον 4ο προκριματικό γύρο του EURO των «μικρών», γκρουπ στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα.

Η νίκη των Ιβήρων κράτησε τους Λευκορώσους μακριά από τη 2η θέση που πλέον την «αγκάλιασε» η «γαλανόλευκη» (τη Δευτέρα 6/6 θα παίξει στην Κύπρο) και η οποία οδηγεί στα play offs (η καλύτερη 2η των εννέα ομίλων θα πάρει απευθείας το «εισιτήριο» για την τελική φάση).

🎥 | Highlights of Portugal U21’s 5-1 win vs Belarus earlier today.



⤵️⤵️⤵️ ( via @Canal_11Oficial)pic.twitter.com/6V30xD1Gtc