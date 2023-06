Ο Γιάννης Σερέτης κάνει τη σύγκριση στην εκκίνηση της σεζόν του Παναθηναϊκού με την περυσινή αγωνιστική περίοδο και γράφει για τις συνέπειες της πρόκρισης και του αποκλεισμού από την ουκρανική ομάδα.

Η παρελθοντολογία γενικώς δεν μας αρέσει. Μπορεί ο καθένας να κάθεται κάθε μέρα και να συγκρίνει το σημερινό ευρωπαϊκό ναδίρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού με την ομάδα του Γουέμπλεϊ, τον πολυμετοχικό ή το Τριφύλλι στην εποχή του Γιώργου και του Γιάννη Βαρδινογιάννη, το οποίο είχε χάσει ουκ ολίγα πρωταθλήματα, αλλά στην Ευρώπη έχτισε το όνομα που κουβαλά ακόμα και σήμερα (στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, διότι στο μπάσκετ τα έξι αστέρια λάμπουν πάντα εκεί ψηλά και δεν τίθεται θέμα σύγκρισης για πολλούς λόγους), με δυο ημιτελικούς Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τρεις προημιτελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δεκάδες καταπληκτικά ταξίδια και αξέχαστες βραδιές που έφεραν κοντά στο χρώμα της ελπίδας εκατομμύρια ανθρώπους.

Ορισμένες φορές, ωστόσο, μια σύντομη αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν είναι χρήσιμη προκειμένου να καταλαβαίνουμε καλύτερα το παρόν. Εν προκειμένω για τον Παναθηναϊκό επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ωφέλιμο να θυμηθούμε ότι πριν από δύο χρόνια, όταν ο Σέρβος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, είχε ως στόχο το «ευρωπαϊκό εισιτήριο». Ετσι… γενικώς και αορίστως. Και όντως ήταν επιτυχία το πώς τελικά στα play offs άφησε εκτός Ευρώπης την ΑΕΚ. Μια επιτυχία, όμως, η οποία μάλλον πέρασε σε… τρίτη μοίρα, μετά από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και τη θαυμάσια απόδοση του Παναθηναϊκού από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον τελικό του Μάη στο ΟΑΚΑ, διάστημα στο οποίο (με Γκατσίνοβιτς-Βιγιαφάνιες στη μεσαία γραμμή και Αϊτόρ – Παλάσιος να κάνουν… τρέλες) όχι μόνο βρήκε μια θαυμάσια αγωνιστική ταυτότητα, αλλά τη συνδύασε και με θετικά αποτελέσματα σε πολλά ντέρμπι, αποτινάσσοντας το όποιο κόμπλεξ είχε δημιουργηθεί απέναντι στους υπόλοιπους «μεγάλους».

Ο Παναθηναϊκός πέρυσι δεν ήταν το φαβορί εναντίον της Σλάβια Πράγας. Κι όχι μόνο ήταν αουτσάιντερ, αλλά του έτυχαν και πολλές στραβές. Ιωση πριν από το πρώτο ματς, αποβολή – «φάντασμα» του Παλάσιος στην Πράγα, τρομερές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος της ρεβάνς, μεγάλη μάχη, τελικά αποκλεισμός. Νοκ άουτ με μηδέν γκρίνια. Ηταν τόσο τεράστιοι οι αερόσακοι της κατάκτησης του Κυπέλλου και του καταπληκτικού φινάλε στα play offs, ήταν τόσο θετική η επίδραση των μεταγραφών (Μπερνάρ, Βέρμπιτς, Σπόραρ, Μάγκνουσον) που η ομάδα έπαιζε από το πρώτο της παιχνίδι στη regular season με όλη τη θετική ενέργεια της κερκίδας μαζί της! Κι αυτό ήταν το σωστό! Κι αυτό κατά τη γνώμη μας είναι πάντα το σωστό, αν το «στις χαρές και στις λύπες μαζί» δεν μένει στο επίπεδο της συνθηματολογίας.

Εφέτος, όμως, η συνθήκη είναι τελείως διαφορετική. Ούτως ή άλλως ο πήχης ήταν ήδη ψηλότερα, δεδομένου ότι η ομάδα (παρότι είχε αυξήσει κατακόρυφα το μπάζτετ της κυρίως λόγω μεγάλων πια συμβολαίων και όχι λόγω ακριβών μεταγραφών) έχασε το πρωτάθλημα για… χίλιους λόγους (μην τα αναλύουμε ξανά) δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του, χωρίς να έχει θέσει ως απόλυτο στόχο τον τίτλο. Και ασφαλώς χωρίς να έχει το βάθος του ρόστερ που απαιτούσε αυτός ο στόχος, εξ ου και το τεράστιο σφάλμα του συλλόγου δεν ήταν οι κινήσεις του καλοκαιριού, αλλά του χειμώνα, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν είχε ήδη αποκτήσει το πλεονέκτημα που γρήγορα έχασε.

First opponent in 2nd qualifying round of @ChampionsLeague is @clubdnipro1 (UKR)! #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/gJtB0gFs3q