Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο Τίμο Βέρνερ για την Τσέλσι του Τόμας Τούχελ. Η εκτελεστική του δεινότητα, όμως, δεν είναι ένας εξ αυτών. Ο Γερμανός φορ δυσκολεύτηκε πολύ στην προσαρμογή του στο Νησί και μπορεί να είναι πρώτος σε όλες τις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες για τους Μπλε, αλλά από πλευρά παραγωγικότητας τα βρήκε «σκούρα», με απολογισμό μόλις 6 γκολ σε 35 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Και μπορεί γενικότερα να έχει σταθεί άτυχος, καθώς το VAR του έχει ακυρώσει περισσότερα γκολ από όσα έχει πετύχει φέτος σε όλες τις διοργανώσεις (14 έναντι 12!), αλλά αυτό δεν επηρεάζει το γεγονός πως είναι και με τη… βούλα ο πιο άστοχος παίκτης στη φετινή Premier League.

Σύμφωνα με τον δείκτη των xGoals, των προσδοκώμενων, δηλαδή, γκολ του παίκτη που προκύπτουν από το πόσο ποιοτικές ήταν οι τελικές του ευκαιρίες, ο Γερμανός στράικερ έχει χάσει τα περισσότερα γκολ φέτος, με ποσοστό επίτευξης μικρότερο του 50%!

Συγκεκριμένα, με 13,54 xGoals, ο 25χρονος βρήκε δίχτυα μόλις έξι φορές, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση στη σεζόν, πάνω από τους Νιλ Μοπέ (8 σε 13,79xG) και Τζέιμι Βάρντι (15 σε 19,98xG) που ακολουθούν.

