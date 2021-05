O Μαρτίνεθ συζητά με την Τότεναμ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Συζητήσεις με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έχει ξεκινήσει η διοίκηση της Τότεναμ.

Ο τεχνικός της εθνικής ομάδας του Βελγίου, σύμφωνα με το Sky Sports έχει έρθει ήδη σε επαφές με τα «σπιρούνια» και οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μαρτίνεθ ενδιαφέρεται μετά το Euro να επιστρέψει ως προπονητής σε ένα κλαμπ και έχουν γίνει ήδη οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

