Οπαδοί της Γουλβς ζήτησαν με συνθήματα την παραμονή του Νούνο (vid)

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (21/5) ότι αποχωρεί από τη Γουλβς και η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (23/5, 18:00) θα είναι η τελευταία του 47χρονου Πορτογάλου στην τεχνική ηγεσία των «λύκων».

Οι οπαδοί της ομάδας τού ζήτησαν, ωστόσο, να μείνει. Το περιεχόμενο του κεντρικού συνθήματος έξω από το γήπεδο κατά την άφιξη της αποστολής ήταν: «Νούνο, θέλουμε να μείνεις».

Standing room only....Nuno ran in very quickly....fans singing: ‘Nuno Santo, we want you to stay!’ #wwfc pic.twitter.com/hJpD3fu4FG

