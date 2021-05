Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός κατάφερε να επιστρέψει μέχρι και στην εθνική ομάδα της πατρίδας του μετά από τεράστια περιπέτεια και έχοντας ακούσει από τους γιατρούς πως θα ήταν τυχερός αν κατάφερνε απλά να τρέξει και να παίξει με τον γιο του.

Ήταν παρών στο κορυφαίο επίπεδο διαψεύδοντας άπαντες και καταφέρνοντας να αφήσει πίσω τον «Γολγοθά» που περνούσε μπαινοβγαίνοντας στην κλινική για να κάνει... σχεδόν διψήφιο αριθμό επεμβάσεων στο πόδι του.

Με την Άρσεναλ διατηρεί εξαιρετική σχέση, οι οπαδοί του λονδρέζικου κλαμπ δεν τον ξεχνούν και κάπως έτσι ήρθε στην επιφάνεια μέσω social media η μέρα που ο Καθόρλα έδειξε ότι... έχει την ίδια ποιότητα και στα δυο πόδια.

Σε ματς με την Γουότφορντ πίσω στο 2016, είχε ετοιμαστεί να εκτελέσει κόρνερ με το δεξί, ο Κοσιελνί του φώναξε πως θα ήταν καλύτερο να στείλει την καμπύλη προς την εστία κι έτσι απλά... άλλαξε πόδι και εκτέλεσε το ίδιο καλά!

Throwback to when Koscielny instructed Cazorla to take a corner with his left foot instead of his right. Two footed magician @19SCazorla.

pic.twitter.com/gxn0r5kJxo

— Throwback Arsenal (@ThrowbackAFC) February 11, 2020