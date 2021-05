Σόλσκιερ στον κόσμο: «Μακάρι να σας φέρουμε το τρόπαιο» (vid)

Ο Σόλσκιερ παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν βρίσκεται στη θέση και στο επίπεδο που θα έπρεπε, όμως θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο όπως επίσης και να τονίσει πως οι «κόκκινοι διάβολοι» θα κάνουν τα πάντα για να πάρουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ματς του Γκντανσκ.

«Ξέρουμε πως ήταν μια πολύ μακριά χρονιά για όλους μας, όμως είμαι ευγνώμων που σας βλέπω ξανά στο γήπεδο να μας υποστηρίζετε. Είναι υπέροχο να δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Ξέρω ότι δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε και στη θέση που θα έπρεπε στο πρωτάθλημα, μακάρι να επιστρέψουμε με ένα τρόπαιο σε δέκα μέρες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε» είπε ο Νορβηγός.

"I know we are not where we want to be in the league, hopefully we can bring a trophy back!"

A rousing end of season speech from Ole Gunnar Solskjær in front of the 10,000 fans at Old Trafford. #MUNFUL #beINPL

