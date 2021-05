Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ 1-1: Γκολάρα και γκέλα με το μυαλό στον τελικό (vid)

Ο κόσμος επέστρεψε στο”Ολντ Τράφορντ” έπειτα από 463 ημέρες, αλλά αυτό δεν ήταν απαραίτητα για καλό για τη διοίκηση τουλάχιστον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι οπαδοί της ομάδας εμφανίστηκαν με τα κιτρινοπράσινα κασκόλ – σημάδι αντίδρασης και ύψωσε καρτελάκια εναντίον της οικογένειας Γκλέιζερ, συνεχίζοντας τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει από τη Πρωτομαγιά. Τουλάχιστον οι 10.000 που βρέθηκαν στο γήπεδο, στάθηκαν τυχεροί, επειδή παρακολούθησαν ζωντανά την τρομερή έμπνευση του Στίβενσον Καβάνι. Δεν είδαν όμως τη Γιουνάιτεντ να νικάει, καθώς η Φούλαμ την κράτησε στο 1-1.

Green and gold until we're sold ? #GlazersOut pic.twitter.com/Wweb0Q2k6k

— United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) May 18, 2021