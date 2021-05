Το Hall of Fame του κορυφαίου πρωταθλήματος γεμίζει από αστέρια του παρελθόντος και το πρωί της Τρίτης ανακοινώθηκε επίσημα η είσοδος του παλαίμαχου Γάλλου σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Καντονά με τέσσερα πρωταθλήματα σε πέντε σεζόν κατά τις οποίες θήτευσε στο «Ολντ Τράφορντ» προστίθεται στη λίστα, την οποία άνοιξαν οι Άλαν Σίρερ και Τιερί Ανρί για τα κατορθώματά τους με τις Μπλάκμπερν/Νιούκαστλ και Άρσεναλ αντίστοιχα.

Ο Καντονά πέτυχε 70 γκολ σε 156 εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα και είναι ο πρώτος από τους έξι που θα μπουν στο Hall of Fame έπειτα από ψήφους των οπαδών ανάμεσα σε 23 υποψηφιότητες που είχαν ανακοινωθεί πριν από λίγο καιρό.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen

Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa

— Premier League (@premierleague) May 18, 2021