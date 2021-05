Πογκμπά: «Ο Καντέ κλέβει παντού, μέχρι και στα επιτραπέζια» (pic)

Ν'Γκολό Καντέ και Πολ Πογκμπά μπορεί να αγωνίζεται σε διαφορετικές ομάδες αλλά οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές. Οι δύο Γάλλοι φροντίζουν όταν δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις να περνούν μαζί τον χρόνο τους και να λένε τα νέα τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πογκμπά, αποθέωσε τον συμπατριώτη του Ν' Γκολό Καντέ αλλά τόνισε πως ο μέσος της Τσέλσι, πολλές φορές χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα προκειμένου να είναι πάντα νικητής.

«Κλέβει πολύ. Πολύ όμως. Σε παιχνίδια καρτών, επιτραπέζια παιχνίδια. Ειλικρινά, λέω την αλήθεια. Κλέβει. Ισχυρίζεται ότι δεν κλέβει, αλλά το κάνει. Χρησιμοποιεί πονηριά. Είναι έξυπνο παιδί ο Ν’Γκόλο. Αλλά είναι εντάξει. Πρέπει να τον αγαπάς. Είναι ο πιο αγαπητός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πρέπει να τον αγαπάς, δεν μπορείς να τον μισείς, δεν είναι δυνατόν. Είναι ταπεινός, ευγενικός, επαγγελματίας. Δεν θα παραπονεθεί ποτέ, θα δουλέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «Bein Sports», ο άσος των «κόκκινων διαβόλων».

Paul Pogba calls N'Golo Kante the most loved player in football history pic.twitter.com/bK9q1v5VXK

