Η εντός έδρας ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Λέστερ (1-2), πέραν του ότι «κλείδωσε» τον τίτλο για τη Μάντσεστερ Σίτι, προκάλεσε αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια κατά του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Η κατηγορία από media και οπαδούς (ανάμεσά τους και εκείνοι της Λίβερπουλ) ήταν ότι σε ένα τόσο καθοριστικό σημείο στην κούρσα της τετράδας, ο Νορβηγός τεχνικός επέλεξε να φρεσκάρει την ομάδα του με ολικό rotation και… υποτίμησε έτσι τη «μάχη» που γίνεται για τα δύο τελευταία εισιτήρια του επόμενου Champions League.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι Κόκκινοι Διάβολοι έδωσαν το δεύτερο παιχνίδι τους μέσα σε 60 ώρες και πρόκειται να δώσουν κι ένα τρίτο σε συνολικό διάστημα πέντε ημερών (!), ο Γιούργκεν Κλοπ δεν συμφωνεί με τους επικριτές του Σόλσκιερ.

Ο τεχνικός των Reds, μιλώντας ενόψει του εξ αναβολής ντέρμπι της Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ», χαρακτήρισε «έγκλημα» της Premier League την απόφαση για ματς Κυριακή-Τρίτη-Πέμπτη και στήριξε τον Σόλσκιερ για το rotation, ξεκαθαρίζοντας ότι θα έπραττε αναλόγως.

«Ήταν η ενδεκάδα που περίμενα. Παίζουν Κυριακή-Τρίτη-Πέμπτη. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν φταίνε ο Όλα και οι παίκτες του. Αν θα έκανα το ίδιο; Ναι, θα το έκανα»

«Ο Όλε μπορεί να κάνει ότι του αρέσει. Είναι η ομάδα του και ο σύλλογός του. Αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε καλύτερος τρόπος να διαχειριστεί τις μαζεμένες αγωνιστικές. Η Premier League πήρε αυτήν την απόφαση, εγώ πιστεύω ότι η Γιουνάιτεντ μπορεί να κατεβάζει πάντα δυνατή ομάδα.

"It's a crime. It's not the fault of Ole and the players."#LFC boss Jurgen Klopp expected Ole Gunnar Solskjaer to make major changes for their #LCFC defeat and admits he would have done the same thing.pic.twitter.com/2xX3aZZzaR

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2021