Πριν από τρία χρόνια, το καλοκαίρι του 2018, με τον κόσμο διχασμένο για την παρουσία του στον πάγκο του συλλόγου, ο Αλσατός πρώην προπονητής αποφάσισε να μην εξαντλήσει το συμβόλαιό του και ν' αποχωρήσει για το καλό του κλαμπ και την ηρεμία του κόσμου.

Τρία χρόνια αργότερα, με τους Έμερι, Λιούνγκμπεργκ και Αρτέτα να έχουν καθίσει στον πάγκο που βρισκόταν εκείνος, η Άρσεναλ έχει αλλάξει πολύ. Από το βράδυ της 6ης του Μάη του 2021, κατά πάσα πιθανότητα έχασε την τελευταία της ευκαιρία για την παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Europa League από την Βιγιαρεάλ.

Αν τελικά το χειρότερο σενάριο επιβεβαιωθεί, η Άρσεναλ θα μείνει δίχως υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκό τουρνουά για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια και φυσικά αυτό ήταν κάτι που δεν υπήρχε καν στα 22 χρόνια της θητείας του Βενγκέρ στον σύλλογο!

Back in 2017, @GNev2 told Arsenal fans who wanted Arsene Wenger out to "be careful what they wish for."

Arsenal qualified for European competition in each of Wenger's 22 years at the club.

They've not reached the Champions League since he left and now no Europe next season.

pic.twitter.com/QJwGGEJ8l3

— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 6, 2021