Οριστικό: Με κόσμο οι δύο τελευταίες αγωνιστικές στην Premier League

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους φιλάθλους στην Αγγλία, καθώς την Τετάρτη (05/05) επιβεβαιώθηκε πως μέχρι 10.000 φίλαθλοι, θα μπορούν να επιστρέψουν στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν από κοντά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Premier League.

Η μεσοβδόμαδη αγωνιστική που είχε προγραμματιστεί για τις 11/12 Μαΐου θα πάει στις 15/16 του μηνός κι έτσι η 37η και η 38η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 19 και 23 Μαΐου αντίστοιχα, όταν και θα μπορούν να βρεθούν στις κερκίδες περί τους 10.000 οπαδούς.

Ωστόσο, στα γήπεδα, για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, θα μπορούν να παρευρεθούν μόνο οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας.

Premier League says will now only be home fans allowed when crowds of up to 10,000 are allowed for the final two rounds of games - no away fans.

Covers games on Tuesday May 18 and Wednesday 19 May, and Sunday May 23

— Rob Harris (@RobHarris) May 5, 2021