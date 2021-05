Σύμφωνα με την «Sun»,ο Φιλίπε Κουτίνιο θα επιστρέψει στο Μέρσισαϊντ. Όχι όμως για την Λίβερπουλ, στην οποία αγωνίστηκε από το 2013 μέχρι το 2018, αλλά για τη συμπολίτισσα Εβερτον.

Όπως υποστηρίζει, λοιπόν, το εν λόγω δημοσίευμα το deal του αγγλικού συλλόγου με την Μπαρτσελόνα θα επιτευχθεί για 40.000.000 ευρώ!

Ο Κάρλο Αντσελότι ονειρεύεται να δημιουργήσει ένα σούπερ λάτιν δίδυμο, δεδομένης της παρουσίας και του Χάμες Ροντρίγκες στην ομάδα.

Ο Κουτίνιο, το 2018, άφησε την Λίβερπουλ για την Μπάρτσα για ένα τρελό ποσό της τάξης των 166.000.000 ευρώ, αλλά φυσικά ποτέ δεν δικαιολόγησε αυτά τα χρήματα.

Οι Καταλανοί προσπάθησαν να τον πουλήσουν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να τον δανείσουν στην Μπάγερν Μονάχου για 8.500.000 ευρώ, ενώ γλίτωσαν και τους μισθούς του. Φέτος με την Μπαρτσελόνα μετράει 14 ματς με 3 γκολ και 2 ασίστ. Ενώ έδειχνε ότι πάει να προσαρμοστεί στους «μπλαουγκράνα» τραυματίζεται στο γόνατο και το 2021 δεν τον έχουμε δει με την μπάλα στα πόδια του.

Η Εβερτον λοιπόν, έρχεται σ' ένα κομβικό σημείο της καριέρας του Βραζιλιάνου και εμφανίζεται έτοιμη να τον κάνει δικό της αρκεί να σιγουρευτεί ότι θα έχει αναρρώσει πλήρως μετά την επέμβαση στην οποία έχει υποβληθεί.

Πώς υποδέχτηκε το twitter την είδηση:

coutinho to everton is gonna hurt as much as these two tho :( pic.twitter.com/AMNjY28EHb

