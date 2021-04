Τιερί Ανρί: Ενας θρύλος του ποδοσφαίρου (vids)

Ο Γάλλος παλαίμαχος επιθετικός, ήταν ένας εκ των κορυφαίων ονομάτων που αγωνίστηκαν στην Αρσεναλ. Χάρη στα πολύτιμα τέρματα του οδήγησε στην ομάδα σε επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2003-04. Εκείνη τη χρονιά μάλιστα, είχε πετύχει 30 γκολ σε 36 παιχνίδια. Ασύλληπτο ρεκόρ. Σκόραρε με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε, αποδεικνύοντας την κλάση του.

Ο Ανρί κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό παπούτσι 4 φορές (επίδοση ρεκόρ, ενώ κατάφερε να πετύχει 175 γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα σε 258 εμφανίσεις για τους «κανονιέρηδες». Εκτός όμως από αυτό, ξεπέρασε τα συνολικά 185 γκολ του Ίαν Ράιτ σε όλες τις διοργανώσεις κι έτσι έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών των «κανονιέρηδων» με 228 τέρματα.

Ο Τιερί Ανρί μαζί με τον Άλαν Σίρερ, έγιναν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές που εισήχθησαν στο Hall of Fame της Premier League και με αυτόν τον τρόπο επισφραγίζει το ταλέντο και τα επιτεύγματά τους στο πρωτάθλημα, το οποίο ιδρύθηκε το 1992.

«Το να ενταχθούμε μαζί με τον Σίρερ πρώτοι στο Hall of Fame είναι κάτι παραπάνω από ξεχωριστό. Όταν ήμουν νέος, απλά προσπαθούσα να σιγουρευτώ ότι θα μπορούσα να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια και τώρα μιλάμε για το Hall of Fame. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου ήθελα να παίξω σκληρά και να σιγουρευτώ ότι αγωνιζόμουν για την νίκη, γιατί όλα αυτά θέλουν να δουν οι οπαδοί», ήταν τα λόγια του Ανρί μετά την είσοδό του στο Hall of Fame.

