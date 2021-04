Μαζική αντίδραση κατά του online ρατσισμού προετοιμάζεται σε ολόκληρο το οικοδόμημα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Οι περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος παικτών από ανώνυμα fake προφίλ και ανεγκέφαλους οπαδούς έχουν ξεφύγει το τελευταίο διάστημα και για αυτό σύσσωμοι οι ποδοφαιρικοί φορείς της χώρας (FA, Premier League, EFL, Women Super League, κ.α.) στέλνουν το δικό τους μήνυμα, ανακοινώνοντας ότι από 30 Απριλίου ως 3 Μαΐου θα απενεργοποιήσουν τους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media!

Στο κίνημα πέραν των ομοσπονδιών και των Λιγκών συμμετέχουν και όλοι οι επιμέρους σύλλογοι, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας προς τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ανοχής που επιδεικνύεται σε ρατσιστικά σχόλια ή μηνύματα προς τους αθλητές.

«Οι εταιρείες των social media πρέπει να λογοδοτήσουν αν συνεχίσουν να είναι κατώτεροι των ηθικών και κοινωνικών τους ευθυνών να αντιμετωπίσουν αυτή την παθογένεια», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην κοινή τους ανακοίνωση.

In response to the sustained discriminatory abuse received online by players and others connected to the game, English football will unite for a social media boycott from 15:00 BST on Fri 30 April to 23:59 BST on Mon 3 May

Chelsea FC will boycott social media between 30 April and 3 May in response to the discriminatory abuse targeted at players and many others.

We are united with all in English football in saying that this cannot continue. Social media companies must do more to stop online hate.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2021