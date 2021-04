Οι οπαδοί της Τότεναμ ζήτησαν την παραίτηση της διοίκησης λόγω ESL (pic)

Το «Tottenham Hotspur Supporters' Trust», το οποίο είναι μια επιτροπή η οποία συνδέει τον σύλλογο με όλα τα κλαμπ φιλάθλων της Τότεναμ, με ανακοίνωση που εξέδωσε ζήτησε την παραίτηση της διοίκησης, μετά τα όσα συνέβησαν με την European Super League και την απόφαση για την συμμετοχή του συλλόγου σε αυτή την κλειστή λίγκα.

Μάλιστα, μετά από ψηφοφορία που διοργανώθηκε από την συγκεκριμένη επιτροπή, το 90% απαίτησε την άμεση απομάκρυνση των μελών της διοίκησης.

«Υπέγραψαν ένα πλάνο, γνωρίζοντας πως ρισκάρουν τα πάντα, τους παίκτες από την τιμωρία στις διεθνείς διοργανώσεις, με συνέπειες που μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομικές τιμωρίες για την ομάδα, αποκλεισμούς από διοργανώσεις».

“we cannot trust what our Boards say when we meet with them...their relationship with us is irreparably broken.”

Tottenham Hotspur Supporters Trust

call for club’s board to resign and a replacement, including fans, to be installed. @THSTOfficial https://t.co/BdTRs29o0z pic.twitter.com/X4CV40Nirz

— Dan Roan (@danroan) April 24, 2021