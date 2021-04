Τα μεγάλα αφεντικά του Big-6 της Premier League παίρνοντας την απόφαση να συμμετέχουν στην European Super League και φυσικά αποχωρώντας όταν αντίκρισαν τις τρομερές αντιδράσεις των οπαδών, φανερώνουν και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα θέματα που προκύπτουν στους οργανισμούς των οποίων έχουν τα ηνία. Εται​ρείες στις οποίες επενδύουν και τίποτα άλλο.

Ο Κάβε Σόλεκολ έγκριτος δημοσιογράφος του SkySports σόκαρε με την αποκάλυψη που έκανε στο δημοφιλές τηλεοπτικό δίκτυο λέγοντας πως:

«Υπήρξε ιδιοκτήτης ομάδας που πήγε στο γήπεδο να δει τον σύλλογο του οποίου είναι αφεντικό, κάθισε στην σουίτα και χρειάστηκε να ρωτήσει έναν διπλανό του τι χρώμα φανέλα φορούσε η ομάδα την οποία είχε αγοράσει! “Ποια ομάδα είμαστε;” ήταν η ερώτησή του»!

.@SkyKaveh: “An owner of one of these ‘big six’ clubs went to a game to watch his side, in the directors box & he didn’t know what colour shirt his side were playing in that day. He had to ask somebody sitting next to him, ‘Which team are we?’” [Sky] #afc pic.twitter.com/CAcGc53eWq

