Το ντόμινο διάλυσης της European Super League ξεκινά από τη Μάντσεστερ Σίτι! Οι Πολίτες έγιναν οι πρώτοι που προαναγγέλλουν κι επίσημα την αποχώρησή τους από τη νέα κλειστή Λίγκα, λίγα μόνο 24ωρα μετά τη σύστασή της από τους 12 συλλόγους.

«Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαιώνει ότι έχει ενεργοποιήσει επισήμως τις διαδικασίες για να αποσυρθεί από τα αναπτυξιαξά πλάνα της European Super League» αναφέρει συγκεκριμένα στην επίσημη ιστοσελίδα του κλαμπ, με την εξέλιξη αυτή να αντιμετωπίζεται άκρως θετικά από τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος καλωσόρισε πίσω τους Σίτιζενς στην οικογένεια της UEFA.

«Καλωσορίζω τη Σίτι πίσω στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια. Όπως είπα και στη συνεδρίαση της UEFA, θέλει κουράγιο να παραδεχτεί κάποιος το λάθος του. Ποτέ, ωστόσο, δεν αμφέβαλα ότι είχαν την ικανότητα και την κοινή λογική να πάρουν αυτήν την απόφαση. Είχαν την ευφυΐα να ακούσουν τις πολλές φωνές - κυρίως των οπαδών τους - οι οποίοι εστίασαν στα ζωτικά συμφέροντα που προσφέρει το τρέχον σύστημα για όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο».Η Σίτι είναι ένα πραγματικό ατού για το άθλημα και απολαμβάνω να δουλεύω μαζί τους για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο»

