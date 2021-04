Ο 29χρονος Ράιαν Μέισον στον πάγκο της Τότεναμ μέχρι το τέλος της σεζόν (pics & vid)

Άδοξα ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Τότεναμ με τον Ζοζέ Μουρίνιο, καθώς ο Πορτογάλος απολύθηκε από τη διοίκηση των Λονδρέζων, λίγες ημέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Λιγκ Καπ με την Μάντσεστερ Σίτι (25/04, 18:30).

Οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην πρόσληψη ενός νέου προπονητή αλλά να αναβαθμίσουν τον ρόλο του Ράιαν Μέισον, δίνοντας του τα κλειδιά των αποδυτηρίων. Ο 29χρονος τεχνικός, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Τότεναμ, θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Μέισον τον Γενάρη του 2017 είχε υποστεί κάταγμα κρανίου σε σύγκρουση που είχε με τον Γκάρι Κέιχιλ κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της Χαλ με τη Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μόλις στα 26 του χρόνια, έπειτα από ιατρική συμβουλή ειδικού.

Ο φρικιαστικός αυτός τραυματισμός στο κεφάλι, θα μπορούσε μάλιστα να του έχει κοστίσει ακόμα και τη ζωή, αλλά τελικά όχι μόνο βγήκε νικητής από αυτή τη μάχη αλλά κατάφερε να κερδίσει και την θέση στον πάγκο της Τότεναμ.

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021