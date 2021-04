Ο έκτος παίκτης της Premier League που πέφτει θύμα ρατσιστικής επίθεσης στα social media τους τελευταίους δύο μήνες έγινε ο Τάιρον Μινγκς!

Ο διεθνής Άγγλος στόπερ της Άστον Βίλα κοινοποίησε το χυδαία ρατσιστικό μήνυμα που έλαβε από ανεγκέφαλο χρήστη στο Instagram, στο οποίο έγραφε «γαμ@@@νε νεγ@@, φύγε από το ποδόσφαιρο γαμ@@@νο γουρούνι».

Ακόμη μία περίπτωση από παρεμφερή μηνύματα μίσους και ρατσισμού το τελευταίο διάστημα, καθώς πριν από τον Μινγκς καταγράφηκαν τα περιστατικά σε βάρος των Μαρσιάλ, Φρεντ και Τουανζέμπε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, του Στέρλινγκ στη Μάντσεστερ Σίτι και του Σον στην Τότεναμ!

Ο Μινγκς από την πλευρά του εμφανίστηκε… συνηθισμένος σε τέτοιες επιθέσεις στα social media και προέτρεψε τον κόσμο και τα social media για ουσιαστική αλλαγή, γράφοντας:

«Ακόμα μία ημέρα στη ζωή των social media χωρίς φίλτρο. Σας παρακαλώ να μην μας λυπάστε, απλά σταθείτε ο ένας στο πλευρό του άλλου σε αυτή τη μάχη για την αλλαγή. Τα social media δεν πρόκειται να γίνουν πιο ασφαλή αν δεν παλέψουμε όλοι μαζί».

Another day in the life of social media with no filter ...

Please don’t feel sorry for us, just stand side by side in the fight for change. Social media isn’t getting any safer without it ... pic.twitter.com/aNKqDnZwDh

— Tyrone Mings (@OfficialTM_3) April 16, 2021