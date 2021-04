Ήταν Οκτώβριος του 2013 όταν το «τίκι-τάκα» των Κανονιέρηδων κόντρα στη Νόριτς και το γκολ του Τζακ Γουίλσιρ γινόταν αυτόματα το κορυφαίο ομαδικό γκολ στην ιστορία της Premier League. Επτά και πλέον χρόνια από εκείνο το μαγικό τέρμα στο «Emirates», η Άρσεναλ θύμισε κάτι από εκείνη την αριστουργηματική συνεργασία, αυτή τη φορά στο «Bramal Lane» με το γκολ που άνοιξε το σκορ κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Τελικός αποδέκτης ο Αλεξάντρ Λακαζέτ, ο οποίος συμμετείχε στο χτίσιμο της επίθεσης με φοβερό passing-game μαζί με τρεις ακόμη συμπαίκτες και έλαβε την ασίστ από το «μαγικό» τακουνάκι του Θεμπάγιος. Όλα αυτά με αστραπιαία ταχύτητα, σε κλάσματα δευτερολέπτων.

Wengeresque goal and Hernryesque finish from Lacazette. What a wonderful move by the lads, why can't we do this every week ? #SHUARS pic.twitter.com/T3YxfiVsdE

— Dave (@DammitArsenal) April 11, 2021