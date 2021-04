Αρτέτα: «Ζητώ συγγνώμη, απαράδεκτη εικόνα» (vid)

Οι «κανονιέρηδες» απέτυχαν να δημιουργήσουν οτιδήποτε καλό απέναντι στους Πρωταθλητές Αγγλίας, περιορίστηκαν σχεδόν σε ολόκληρο το παιχνίδι σε παθητικό ρόλο, δεν είχαν τρόπο να βγάλουν τη μπάλα από το μισό τους γήπεδο και οι «κόκκινοι» με τρία γκολ στο δεύτερο μέρος έφτασαν σε πολύ μεγάλη νίκη.

«Συγγνώμη από τους οπαδούς μας για την εμφάνισή μας. Αυτό που παρουσιάσαμε ήταν απογοητευτικό κι όταν δεν κάνεις τα βασικά σε τέτοιο επίπεδο απέναντι σε ομάδες όπως η Λίβερπουλ, δεν μπορείς καν να φανείς ανταγωνιστικός στο γήπεδο.

Ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση για τον σύλλογο και για τη δουλειά μας και ήταν πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε να παίζουμε...» είπε ο Αρτέτα μετά το τέλος του ματς.

"Firstly I apologise to our supporters for the display... For the club we represent, it's not acceptable."

