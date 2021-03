Στο πένθος βυθίστηκε η Λιντς και το βρετανικό ποδόσφαιρο, μετά την είδηση του θανάτου του Πίτερ Λόριμερ, σε ηλικία 74 ετών.

Ο σπουδαίος Σκωτσέζος μεσοεπιθετικός των ‘60s και ‘70s άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από πολύχρονη μάχη που έδινε με τον καρκίνο, έχοντας, μάλιστα διακομιστεί σε άσυλο για τη νοσηλεία του πριν από λίγες εβδομάδες.

It is with great sadness, #LUFC has learned of the passing of club legend Peter Lorimer this morning at the age of 74 following a long-term illness

