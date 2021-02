Σε άσυλο ο θρύλος της Λιντς, Πίτερ Λόριμερ (pic & vid)

Στο γήπεδο, με την λευκή φανέλα της Λιντς, ξεσήκωνε τους φιλάθλους με τις ενέργειες και τα γκολ του. Στα 74 του πλέον, ο Πίτερ Λόριμερ δίνει μια πολύ πιο δύσκολη μάχη τα τελευταία χρόνια.

Εξαιτίας μακροχρόνιας ασθένειας που τον βασανίζει, ο Σκωτσέζος μεσοεπιθετικός – θρύλος και πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγονιών (238 γκολ) εισήχθη σε άσυλο, με την οικογένειά του να ευχαριστεί για την στήριξη του κόσμου, αλλά να ζητάει εχεμύθεια.

#LUFC can confirm that Peter Lorimer is currently in a hospice battling a long term illness. Peter, Sue and their family would like to thank #LUFC fans for their wonderful messages of support

— Leeds United (@LUFC) February 26, 2021