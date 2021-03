Ο Ελβετός μέσος ήταν αυτός που έκανε το τραγικό λάθος στο γκολ της ισοφάρισης της Μπέρνλι κι έτσι αποδείχτηκε μοιραίος για την Άρσεναλ, καθώς η ομάδα του μοιράστηκε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Μετά το τέλος του αγώνα δεν ήταν λίγοι οι οπαδοί της Άρσεναλ, οι οποίοι τα έβαλαν με τον αρχηγό της ομάδας τους με τον Τζάκα να παίρνει θέση και να δηλώνει μέσω της προσωπικής του σελίδας στο Instagram.

«Σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και παίρνω την ευθύνη για το γκολ που δεχτήκαμε. Ζητάω συγγνώμη για το λάθος μου. Ωστόσο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι τόσο δυστυχισμένος όσο όλοι σας».

Granit Xhaka on Instagram: “I hold my hands up for their goal and I’m sorry for the mistake. That’s football and right now I feel just as frustrated as all of you.” [IG: granitxhaka] #afc pic.twitter.com/9hKKlLijFF

— afcstuff (@afcstuff) March 6, 2021