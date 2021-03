Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Συμπλήρωσε 270 λεπτά ποδοσφαίρου δίχως γκολ...

Ράσφορντ, Μαρσιάλ, Γκρίνγουντ, Καβάνι και όλοι οι υπόλοιποι που μπορούν να βοηθήσουν, όμως δεν το κάνουν αυτό το διάστημα.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ είδε ξανά την ομάδα του να μένει δίχως γκολ και να σημειώνεται για 6η φορά μέσα στη φετινή σεζόν της Premier League ισοπαλία δίχως τέρματα (0-0) μετά και την επίσκεψη στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας.

Μαζί με τον επαναληπτικό των «32» του Europa League κόντρα στην Ρεάλ Σοσιεδάδ και το ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πλέον 270 λεπτά ποδοσφαίρου με 0-0, ενώ στο πρωτάθλημα έφτασε στις έξι ισοπαλίες δίχως γκολ, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα.

6 - Manchester United have had more goalless draws than any other team in the Premier League this season. This is their joint-most in a single campaign in the competition (6), along with 2004-05 and 2016-17. Gloom. pic.twitter.com/izef2lR9IL

— OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2021