«Η Ίντερ συμφώνησε με τον Βαϊνάλντουμ» (pic)

Στην Λίβερπουλ έκαναν ό,τι περνούσαν από το χέρι τους προκειμένου να πείσουν τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ να παραμείνει και τη νέα σεζόν στο «Ανφιλντ». Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Mediaset», ο Ολλανδός χαφ δεν προτίθεται να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο κι έτσι το καλοκαίρι ετοιμάζει βαλίτσες για Ιταλία, για λογαριασμό της Ίντερ.

Οι «νερατζούρι» ήταν σε συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα με τον 29χρονο άσο και τελικά όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία μαζί του, προσφέροντας του τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, αντί 25 εκατ. ευρώ.

Ετσι, αν όλα κυλήσουν ομαλά ο Βαϊνάλντουμ, αναμένεται να αντικαταστήσει τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από το ρόστερ της Ίντερ.

