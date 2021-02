Αρνητικό σερί για την Άρσεναλ με την Σίτι: Τέσσερις σερί ήττες χωρίς να σκοράρει (pic & vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Αγγλία καθώς έφτασε τις 18 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση της Premier League.

Στο παιχνίδι με την Άρσεναλ, οι Πολίτες κέρδισαν για 4η συνεχόμενη φορά τους «κανονιέρηδες» χωρίς μάλιστα να δεχθούν γκολ.

Από την άλλη δε το γεγονός ότι οι «κανονιέρηδες» δεν σκοράραν για 4η συνεχόμενη φορά εντός έδρας κόντρα με την Σίτι, αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου σε διαδοχικούς αγώνες στο σπίτι της.

4 - Arsenal have lost their last four Premier League games against Manchester City without scoring a goal. This is the first time in their history they have failed to score in four consecutive home league games against an opponent. Barrier. pic.twitter.com/B8CGzVZhCI

— OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2021