Με κληρονομιά δισεκατομμυρίων από τον πατέρα του, Ρομπέρτ Λουί-Ντρεϊφούς, άλλοτε CEO της Adidas και επί 13 χρόνια προέδρου της Μαρσέιγ, ο Κυρίλ Λουί-Ντρεϊφούς θα μπορούσε να ασχοληθεί με ό,τι επιθυμούσε στον επιχειρηματικό κλάδο. Εκείνος, όμως, επέλεξε να επενδύσει και να ηγηθεί της Σάντερλαντ, ανοίγοντας νέα σελίδα στην ιστορία της.

Μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν από το περασμένο καλοκαίρι, η μεταβίβαση του κλαμπ στα χέρια του 23χρονου Γάλλου ολοκληρώθηκε και επίσημα, με την EFL να εγκρίνει την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών. Μάλιστα, ο Λουί-Ντρεϊφούς θα είναι και ο νέος πρόεδρος της ομάδας, σημειώνοντας ρεκόρ στα χρονικά του αγγλικού ποδοσφαίρου.

«Συμπαίκτης» του Γάλλου είναι ο Ουρουγουανός επιχειρηματίας-πολιτικός, Χουάν Σαρτορί, ο οποίος μαζί με τον μέχρι πρότινος ιδιοκτήτη της ομάδας, Στιούαρτ Ντόναλντ, κατέχουν ένα μερίδιο μειοψηφίας των μετοχών.

Sunderland AFC today received approval from the @EFL for Kyril Louis-Dreyfus to acquire a controlling interest in the club, signalling the start of a new era on Wearside.

Louis-Dreyfus also becomes the club’s new Chairman with immediate effect.

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 18, 2021