Το ιστορικό του Λιονέλ Μέσι απέναντι στις αγγλικές υπερδυνάμεις «τρομάζει». Μέσα σε μια 15ετία χονδρικά, έχει σκοράρει 26 γκολ εναντίον των ομάδων του Big-6 και είναι 5ος στη σχετική λίστα, αλλά και ο μοναδικός που δεν έχει παίξει ποτέ του στο Νησί! Αυτό επισήμανε ο Γκάρι Λίνεκερ, με αφορμή ένα στατιστικό που κυκλοφόρησε από την Premier League και η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε ευκαιρία να πετάξει την «σπόντα» της για τις διαθέσεις που έχει αναφορικά με τον Αργεντίνο σταρ.

Ο Λίο εξακολουθεί να μην έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Μπαρτσελόνα, είναι 50/50 σχετικά με την παραμονή του και οι Πολίτες τρίβουν από τώρα τα… χέρια τους, κάτι που φάνηκε από το retweet και την απάντηση στον Άγγλο τηλεσχολιαστή.

«Άστο πάνω μας, θα το διορθώσουμε εμείς αυτό», ήταν η δημοσίευεση όλο… νόημα των Σίτιζενς.

Στα του ξεχωριστού στατιστικού, ο Μέσι βλέπει την πλάτη των Κριστιάνο Ρονάλντο, Εντέν Αζάρ, Τζέιμι Βάρντι και του κουμπάρου του, Σέρχιο Αγουέρο (1ος με 54 τέρματα), αλλά ξεπερνά «killer» όπως ο Χάρι Κέιν και ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ που αγωνίζονται χρόνια στην Premier League!

Let us just fix that for ya... https://t.co/w6VbFFXZQi pic.twitter.com/skh7wrWZjP

— Manchester City (@ManCity) February 16, 2021