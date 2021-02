Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έξαλλος ο Μπρούνο με την αντεπίθεση που σταμάτησε ο ρέφερι (vid)

Ο Πορτογάλος σταρ που είχε ισοφαρίσει στο τελικό 1-1 λίγο πριν την ανάπαυλα της Κυριακάτικης αναμέτρησης στο «Χόθορνς» ήθελε να έχει την ευκαιρία ν' απειλήσει ξανά η ομάδα του την αντίπαλη εστία προτού οι ποδοσφαιριστές οδηγηθούν στ' αποδυτήρια.

Παρ' όλα αυτά ο Πόουσον σφύριξε τη λήξη προκαλώντας τον έντονο εκνευρισμό του Μπρούνο και των συμπαικτών του...

Manchester United players at half-time were not happy with the referee blowing the whistle when a counter-attack looked on pic.twitter.com/BmqE5Xviag

— Football Daily (@footballdaily) February 14, 2021