Ο Χάρι Μαγκουάιρ που είχε και δοκάρι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης της Κυριακής στο «Χόθορνς» με το σκορ στο 1-1, μίλησε στις κάμερες αμέσως μετά το παιχνίδι και αυτό στο οποίο θέλησε να σταθεί ήταν πως:

«Είναι λογικό να έρχεται μια ομάδα εδώ και να μην μπορεί να κάνει 10+ τελικές για γκολ...».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε σύνολο 7 τελικές, 3 στον στόχο και ο captain των «κόκκινων διαβόλων» μάλλον δεν ήξερε πως κάθε ομάδα που βρέθηκε στην έδρα της Γουέστ Μπρομ από την 8η Νοεμβρίου μέχρι και την 2α Φεβρουαρίου έκαναν τουλάχιστον 10 τελικές...

Manchester United captain Harry Maguire drops to his knees at full-time after having his late header saved onto the woodwork! pic.twitter.com/H2ZIdi0TYa

— Football Daily (@footballdaily) February 14, 2021