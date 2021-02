Είναι πολύ εύκολο από το βίντεο που θα δει κανείς παρακάτω, να καταλάβει τις διαφορές...

Τα συναισθήματα του Τζον Τέρι για την Τσέλσι δεν θα σβήσουν ποτέ, όπου κι αν βρεθεί, σε όποια ομάδα κι αν εργαστεί πλέον ως προπονητής, όσες φορές κι αν αντιμετωπίσει την μεγάλη του ποδοσφαιρική αγάπη ως αντίπαλος.

Ο Τέρι, πανηγύρισε τρελά το γκολ που πέτυχε ο Γουότκινς στα 74 δευτερόλεπτα του αγώνα του Σαββάτου με την Άστον Βίλα να παίρνει μεγάλη νίκη επί της Άρσεναλ με το τελικό 1-0 και να κάνει το double νικών κόντρα στους «κανονιέρηδες» στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1992-1993.

Όταν οι «χωριάτες» είχαν σκοράρει απέναντι στην Τσέλσι, η αντίδραση του JT ήταν πολύ διαφορετική...

Δείτε το βίντεο:

John Terry’s reaction to Villa scoring vs Chelsea and Villa scoring vs Arsenal has me crying man pic.twitter.com/8Goy2A4eWJ

— Pys (@CFCPys) February 6, 2021