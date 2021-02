Ο Πορτογάλος τεχνικός χάρισε μια από τις πιο αστείες στιγμές του αγωνιστικού τριημέρου στην Premier League με την αντίδρασή του στην άκρη του πάγκου σε στιγμή που ο Ντάιερ έφτασε πολύ κοντά στο γκολ αλλά... στην λάθος εστία.

Ο Μουρίνιο έμεινε να κρατάει το κεφάλι του και ν' απορεί, ενώ, περίπου την ίδια κίνηση έκανε και ο Τούχελ που ήθελε απεγνωσμένα ένα δεύτερο γκολ για την Τσέλσι, έστω κι αν τελικά δεν χρειάστηκε ποτέ.

Mourinho's reaction to Dier's near own goal #THFC pic.twitter.com/MS4r0MQm9Y

— The Spurs Web (@thespursweb) February 4, 2021