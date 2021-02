Στην Premier League και τη Γουέστ Μπρομ θα αγωνίζεται ως το τέλος της περιόδου ο Οκάι Γιοκουσλού.

Οι Μπάγκιζ ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Τούρκου αμυντικού χαφ από τη Θέλτα, ο οποίος το καλοκαίρι του 2018 είχε ακουστεί για Ολυμπιακό και ΑΕΚ πριν τελικά καταλήξει στον ισπανικό σύλλογο.

Welcome to the Albion, @Okayokuslu

The Turkish midfielder joins us on loan until the end of the season from @RCCelta.

— West Bromwich Albion (@WBA) February 1, 2021