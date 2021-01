Σόλσκιερ: «Δυο λάθη ο διαιτητής...» (vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε έπειτα από 13 παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα, έπεσε από την κορυφή και η ουραγός Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έφυγε για πρώτη φορά από το 1973 με νίκη από το συγκεκριμένο γήπεδο.

Ο Σόλσκιερ μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το ματς στάθηκε στις δύο φάσεις που θεωρεί λανθασμένες από τον ρέφερι, σχολιάζοντας:

«Δεχθήκαμε άσχημα γκολ, πιέσαμε αλλά δεν δημιουργήσαμε πολλές καλές ευκαιρίες για γκολ. Έλειπε η ... μαγεία, το κάτι παραπάνω για να τρέξουμε και να φτιάξουμε φάσεις. Έπαιξε καλή άμυνα η Σέφιλντ. Δεν είχαμε τις λύσεις.

Είναι φάουλ στο πρώτο γκολ της Σέφιλντ και στο δικό μας γκολ αποφασίστηκε φάουλ που δεν ήταν. Η σεζόν είναι απρόβλεπτη και η έλλειψη συνέπειας εμφανίζεται από τους διαιτητές, όμως είναι δυο σοβαρά λάθη αυτά που έγιναν...».

​

First goal? "Foul."

At the other end? "No foul."

Ole Gunnar Solskjaer was not happy with two key decisions but admitted Man Utd were lacking the magic to get a result against Sheffield United.

@TheDesKelly pic.twitter.com/p9AnMCCW2Y

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 27, 2021