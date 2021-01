Λίβερπουλ: Καμία πρόταση για Τσιμίκα, υπολογίζεται κανονικά από τον Κλοπ (pic)

Ο 24χρονος αριστερός οπισθοφύλακας έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τη φετινή σεζόν εξαιτίας των τραυματισμών. Ωστόσο, πλέον βρίσκεται ξανά με την ομάδα και το βράδυ της Πέμπτης βρέθηκε στον πάγκο στην αναμέτρηση με την Μπέρλνι.

Οπως αναφέρει δημοσίευμα της «Liverpool Echo», η Λίβερπουλ δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση για τον δανεισμό του Τσιμίκα, παρά τα όσα γράφτηκαν τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα υπολογίζεται κανονικά από τον Γιούργκεν Κλοπ.

Το εν λόγω δημοσίευμα μεταξύ άλλων, τονίζει πως ο Ελληνας μπακ δεν αποκλείεται να πάρει και χρόνο συμμετοχής στον αποψινό αγώνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το FA Cup (24/01, 19:00)

Some reports over the last few days had indicated that Liverpool had received bids from around Europe for left-back Kostas Tsimikas. The ECHO understands that this is NOT the case, with no offers having been submitted. #awlfc [liverpool echo] pic.twitter.com/InpTHJtr22

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) January 24, 2021