Ο Αυστραλός τερματοφύλακας που από μικρό παιδί υποστηρίζει τους «κανονιέρηδες», ανήκει πλέον στην ομάδα της καρδιάς του μετακομίζοντας εκεί με τη μορφή δανεισμού από την Μπράιτον μέχρι και το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο 28χρονος πορτιέρε έχει 120 συμμετοχές με τους «γλάρους» από το 2017 όταν και μετακινήθηκε εκεί από την Βαλένθια.

Είναι γεννημένος στο Σίδνεϋ και έχει παίξει επίσης στις Μπλάκταουν Σίτι και Σέντραλ Κόουλ Μάρινερς στην πατρίδα του, προτού φτάσει στο Βέλγιο για λογαριασμό της Κλαμπ Μπριζ.

Έχει περάσει και από την Γκενκ με τη μορφή δανεισμού, ενώ έχει 58 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας.

Welcome to your boyhood club, @MatyRyan https://t.co/O35nnYaOLu

Signing for the club you grew up supporting as a kid @Arsenal

Buzzing to be beginning this new chapter and will give everything I’ve got to contribute to the first club I ever loved. pic.twitter.com/IUohEjFKVK

— Maty Ryan (@MatyRyan) January 22, 2021