Τέλος από την Άρσεναλ ο Παπασταθόπουλος! (pic)

Παρελθόν αποτελεί από τους «κανονιέρηδες» ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν να βάλουν άμεσα τέλος στη συνεργασία τους, παρά το γεγονός ότι ο Παπασταθόπουλος δεσμευόταν γι' ακόμη ένα χρόνο με την ομάδα.

Ο «Sokratis» με την ομάδα του Λονδίνου, μέτρησε 69 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας έξι γκολ και δύο ασίστ και πλέον ετοιμάζεται ν' ανοίξει νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ηδη αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για την απόκτηση του, ανάμεσα τους η Μπέτις και η Τζένοα. Μάλιστα, η ιταλική ομάδα είναι αυτή η οποία επιμένει για να το κάνει δικό της, προσπαθώντας να τον πείσει να επιστρέψει στη Serie A και να φορέσει και πάλι τη φανέλα της, όπως είχε κάνει από το 2008 έως το 2010.

Working closely with @SokratisPapa5 and his team, we have decided to cancel his contract by mutual consent

